Вчення путінських військових у Криму можуть перерости у військові дії: генерал озвучив тривожний сценарій

Незважаючи на те, що міністр оборони України Андрій Таран, виступаючи в Раді, заявив, що в аннексированном Криму не фіксуються дії по створенню ударних угруповань, заступник секретаря РНБОУ Сергій Кривонос вважає, що будь-які військові навчання Росії, в тому числі і на оккупированом півострові, можуть перейти в активну фазу бойових дій.

«Коли штаби і мобілізаційна база підготовлені, а вони вже підготовлені в Криму, цей потенціал під виглядом резервістів може прибути спочатку на навчання, а навчання може перейти в активну фазу бойових дій. Це відбувається дуже швидко. Сьогодні вранці це ще навчання, а завтра вранці — початок агресії», — зазначив в інтерв’ю «Крим.Реалії» генерал Кривоніс.

За його словами, всі існуючі загрози «опрацьовані» Генштабом, а українські військові також проходять навчання та підготовку з протидії противнику. У той же час заступник секретаря Радбезу зазначає, що у разі агресії Україні доведеться розраховувати в основному на себе.

«Ми чітко повинні розуміти, що ми одні на полі і у нас не так багато країн, які нас підтримують. Нас підтримують країни Балтії, Польща, тому що вони розуміють ту загрозу, яка йде з боку Росії, і вони розуміють, що ми зараз для них союзники — ми повинні підтримувати. Нас підтримує Великобританія, яка розуміє таку загрозу з боку Росії, нас підтримують Сполучені Штати, нас підтримує Канада, нас підтримує Японія. Інші країни Європи грають під дудку Росії», — заявив Сергій Кривоніс.