У співробітників Печерського райсуду виявили COVID-19

Коронавірусна інфекція проникла у другій суд Києва — якщо раніше захворів один із співробітників Шевченківського райсуду, то тепер COVID-19 зафіксували і в Печерському райсуді столиці.

«У працівників Печерського районного суду міста Києва підтверджений діагноз COVID-19. Проводиться тестування на COVID-19 контактних осіб та вирішується питання про проведення дезинфікуючих і профілактичних заходів в суді», — повідомляють в суді і додають, що заклад продовжує працювати в штатному режимі.

У той же час учасників процесу просять утриматися від участі в судових засіданнях, якщо слухання не передбачає їх обов’язкової присутності. Також українцям рекомендують утримуватися від особистого відвідування суду для подачі позовів, заяв, скарг, клопотань та інших звернень, вирішуючи ці питання онлайн.