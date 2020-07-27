Потап рассказал о переломном моменте в жизни NK

Артист вспомнил о смертельной аварии жены с ее экс-возлюбленным.

Украинский артист и продюсер Алексей Потапенко (Потап), который показал фото с четырех свадеб с Настей Каменских, рассказал о трагической истории в жизни своей супруги. Откровенное признание знаменитость сделала во время интервью Маше Ефросининой в программе “Экзамен”.

Во время разговоря с интервьюером звезда вспомнила смертельную аварию, в которую попала Настя Каменских со своим экс-возлюбленным Владимиром Дятловым еще до начала звездной карьеры в составе дуэта “Потап и Настя”. В результате ДТП автомобиль перевернулся 8 раз: погибли родители мужчины и его младшая сестра, а певица получила многочисленные травмы головы и ноги.

“Они сели в машину и она 8 раз перевернулась в аварии. Настя вылетела головой, выбив стекло. Ее привезли в местную больницу, где зашивали голову и ногу. Их (с Владимиром — ред.) эта история очень сильно сблизила. Я думаю, в этот момент Настина судьба сильно поменялась, потому что через месяц она должна была сниматься в первом клипе со мной. Она была там, она была на грани жизни и смерти”, – рассказал Потап.

Данными воспоминаниями артист хотел объяснить, почему NK не реагирует на заявления хейтеров и никогда не славится завистью в сторону своих коллег. По словам Алексея, данное происшествие помогло девушке переосмыслить цели в жизни и перестать тратить время на обсуждение необоснованного негатива.

Во время рассказа Потап не смог сдержать слезы, подчеркнув, что постоянно учится у супруги быть правдивым и не обращать внимания на ненужные вещи.

: showdream.org