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Німеччина не підтримує ідею повернення Росії в G7

27.07.2020

Германия не поддерживает идею возвращения России в G7

Німеччина не бачить можливості для повернення Росії у форматі «Великої сімки», заявив глава МЗС країни Хайко Маас в інтерв’ю Rheinische Post.

За словами Маасу, причиною виключення РФ з «вісімки» стало приєднання Криму і ситуація на Україні. Дипломат підкреслив, що поки ці питання не вирішені, Німеччина буде заперечувати проти запрошення Росії.

Крім того, Маас розкритикував ідею президента США Дональда Трампа про запрошення на саміт G7 чотирьох країн — Росії, Індії, Південної Кореї та Австралії. За словами політика, Берлін влаштовують формати G7 і G20.

 

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