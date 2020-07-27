Німеччина не підтримує ідею повернення Росії в G7

Німеччина не бачить можливості для повернення Росії у форматі «Великої сімки», заявив глава МЗС країни Хайко Маас в інтерв’ю Rheinische Post.

За словами Маасу, причиною виключення РФ з «вісімки» стало приєднання Криму і ситуація на Україні. Дипломат підкреслив, що поки ці питання не вирішені, Німеччина буде заперечувати проти запрошення Росії.

Крім того, Маас розкритикував ідею президента США Дональда Трампа про запрошення на саміт G7 чотирьох країн — Росії, Індії, Південної Кореї та Австралії. За словами політика, Берлін влаштовують формати G7 і G20.