У Києві зростає кількість заражень COVID-19, частіше хворіють діти

У Києві кількість нових заражень коронавирусной інфекцією залишається на високому рівні.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає Хвиля.

За інформацією міського голови Києва, за минулу добу в столиці виявили 70 нових випадків інфікування COVID-19.

Серед хворих коронавірусом – 25 жінок у віці від 22 до 63 років та 39 чоловіків у віці від 19 до 82 років. Крім того, коронавірусом захворіли шестеро дітей: 3 дівчинки у віці від 6 до 9 років і 3 хлопчика у віці від 3 до 8 років.

В медичні установи Києва за добу госпіталізовано 8 пацієнтів. Всього в столиці з початку пандемії COVID-зареєстровано 19 7690 випадків коронавирусной інфекції.





Найбільшу кількість нових заражень коронавірусом виявлено у Деснянському районі – 13 випадків, у Дарницькому районі – 12 випадків і в Солом’янському районі — 9 випадків.

За даними порталу Worldometers на ранок 27 липня, всього в світі налічується 16 421 465 випадків коронавирусной інфекції. Від наслідків COVID-19 померли 652 276 осіб. Одужали від коронавіруса 10 051 644 випадку.

У трійку антилідерів країн з найбільшою кількістю інфікувань коронавірусом входять США, Бразилія та Індія. Так, в США зафіксовано 4 371 839 випадків коронавіруса, летальних випадків – 149 849 випадків; у Бразилії виявлено 2 419 901 випадок COVID-19, летальних випадків – 87 052 випадку; в Індії виявлено 1 436 019 випадків коронавирусной інфекції, летальних випадків – 32 812 випадків.