Антирекорд: 68% українців вважають, що Україна йде в неправильному напрямку

Більшість опитаних українців вважають, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку. Про це свідчать дані соцопитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» з 15 по 20 липня.

68% респондентів дотримуються думки, що країна рухається в неправильному напрямку, 19% вважають навпаки. Разом з тим, 17% припускають, що в найближчі півроку економічна ситуація в Україні покращиться, 35% вірять, що вона залишиться незмінною і 40% очікують погіршення.

Понад 60% заявили, що економічне становище в Україні погіршилося за останні півроку, чверть вважають, що воно залишилося незмінним і лише 8% відзначили поліпшення.

«У довгу динаміку відсоток тих, хто очікує поліпшення падає, поряд з цим дещо зменшується емоції і почуття надії (26%) серед населення, а розчарування залишається емоцією, яку відчувають найбільше (43%)», — зазначають соціологи.

Причиною можливого економічної кризи більшість респондентів бачать в некомпетентності керівництва країни, чверть звинувачують у цьому пандемію коронавіруса.