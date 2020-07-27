На Рівненській АЕС знайшли COVID-19

Серед співробітників Рівненській АЕС за добу зафіксували чотири нових випадки коронавіруса, один чоловік помер від ускладнень, викликаних хворобою.

Про це в понеділок, 27 липня, повідомила прес-служба атомної електростанції. Від коронавіруса лікують 13 працівників.

З початку поширення COVID-19 на АЕС одужав вже 41 працівник.

Зараз триває епідемічне розслідування. Всі встановлені контактні особи інфікованих перебувають на самоізоляції, за їх станом здоров’я стежать сімейні лікарі.

У повідомленні зазначили, що кількість звернень робочих станції в лікарні знаходиться на низькому рівні. Крім того, 325 працівників атомної електростанції перевели на віддалену роботу, а ще 1 671 людина перебуває у відпустці.