Нанопрепарат вбив клітини раку молочної залози

Вчені розробили новий цільовий препарат для фотодинамічної терапії. Він знищує клітини потрійного негативного раку молочної залози та не залишає серйозних негативних наслідків, як хімієтерапія.

Автори розробки — група дослідників з Університету Арканзасу. Вони зв’язали новий клас наноматеріалів, званих металоорганічними каркасами (призначені для доставки ліків в організмі), з лігандами (сполуки, які зв’язуються з біомолекулою, як правило, з білком, рецептором або ДНК) вже розробленого препарату фотодинамічної терапії, щоб створити нанопористий матеріал, який націлюється і вбиває пухлинні клітини, але при цьому не впливає на здорові. Результати опубліковані в журналі Advanced Therapeutics.

Потрійний негативний рак молочної залози — один з найбільш агресивних і фатальних. Його важко лікувати за допомогою наявної хімієтерапії, і часто потрібно хірургічне втручання, тому що він швидко метастазує по всьому організму. Альтернативою може стати фотодинамічна терапія.

Це метод лікування онкологічних та деяких інфекційних, а також шкірних захворювань. Він заснований на введенні в організм фотосенсибілізатора — речовини, що підсилює чутливість тканин до світла. При опроміненні світлом він генерує токсичні активні форми кисню, що вбивають ракові клітини. В останні роки ФДТ привернула увагу завдяки своїй здатності лікувати пухлини без хірургічного втручання, хімієтерапії або опромінення. У деяких випадках нею замінюють хімієтерапію.

У сучасного методу фотодинамічної терапії є деякі проблеми, які ускладнюють роботу фахівців і сповільнюють відновлення пацієнта після лікування. Його не можна використовувати для знищення ракових клітин, які знаходяться досить глибоко або вже поширилися по всьому організму, тому що світло не здатне до них дістатися. Крім того, після терапії хворий буде чутливий до світла, поки фотосенсибілізатор не виведеться з організму.

«Після раку шкіри рак молочної залози — найпоширеніша форма онкологічних захворювань у американських жінок, — сказав Хасан Бейзаві, керівник дослідження. — Як ми знаємо, тисячі вмирають від раку грудей кожен рік. Пацієнти з потрійними негативними клітинами особливо уразливі через токсичні побічні ефекти єдиного схваленого для лікування цього типу раку. Ми вирішили цю проблему шляхом розробки спільного препарату».

Автори дослідження розробили систему доставки ліків в організм людини і змогли впоратися з вадами фотодинамічної терапії. В доповнення до лікування раку нова система може використовуватися під час МРТ або флуоресцентної томографії і відстежувати прогрес одужання.

Препарат ще повинен пройти тести на ефективність і безпеку. Вчені вважають, що їх відкриття допоможе медикам знищувати клітини раку молочної залози і уникати токсичних ефектів хімієтерапії.

: cikavosti.com

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