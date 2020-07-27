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Під час «заколоту» в Сіетлі постраждали майже 60 поліцейських

27.07.2020

Во время «мятежа» в Сиэтле пострадали почти 60 полицейских

В американському Сіетлі під час заворушень постраждали як мінімум 59 правоохоронців, повідомляє міський поліцейський департамент.

За даними поліції, одному з потерпілих знадобилася госпіталізація. Решта отримали садна, забиття, опіки та інші травми. До кінця акції протесту були затримані не менше 47 осіб, які відмовлялися розходитися і нападали на поліцейських.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учасники протестів в Сіетлі підпалили конструкції на території споруджуваного виправного центру і намагалися підірвати поліцейську ділянку. Місцева поліція оголосила, що відбувається в місті заколотом.

 

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