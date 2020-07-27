Операція з підняття танкера Delfi розпочнеться наприкінці серпня. Його можуть розрізати

Затонулий танкер Delfi прибирати з одеського узбережжя буде компанія-підрядник за погодженням з Адміністрацією морських портів, оскільки судновласник втратив це право після 20 липня. Про це повідомив в. о. голови АМПУ Олександр Голодницький, передає «Радіо Свобода».

За його словами, в даний момент на пляжі тривають роботи підрядної компанії, яку вибрав судновласник. Однак АМПУ зупинить їх, оскільки капітан Одеського порту виділив певний строк, у який судновласник повинен був евакуювати судно, і цей термін закінчився тиждень тому.

Голодницький зазначив, що Адміністрація морських портів підпише договір з підрядником, після чого буде визначено точний термін евакуації танкера.

«Я орієнтую себе і своїх підлеглих щодо підписання контракту — це 15-25 серпня. Це з усіма процедурами і переговорами, якщо процедура не буде оскаржена. Не думаю, що вона може бути оскаржено — це занадто публічно», — вважає в. о. голови АМПУ.

Таким чином, уточнив Голодницький, до початку вересня підрядник повинен розпочати роботи. Який саме компанії доручать прибирати танкер і яким методом це буде відбуватися стане відомо з контракту.

Зазначимо, що тендер на евакуацію Delfi вартістю 25 млн грн АМПУ оголосила 23 липня. Вартість послуги базується на трьох чинниках: необхідність застрахувати роботи, особливості роботи з державним бюджетом і на вивченні ринку. Підрядник Smart Marine Concept, який раніше намагався евакуювати танкер, працював приблизно за 500 тис. грн. Послуги буксирів коштували близько мільйона грн.

«Це буде один учасник, це буде прозора процедура і всі, хто побачить можливість, може брати участь. Переможе учасник з найкращою ціною. Переговорна процедура означає, що це не 2,5 місяці як для відкритих торгів, а до 20 днів», — підкреслив Голодницький.

Він не виключає, що танкер можуть розрізати, але називає це крайнім заходом. Проти такого способу виступають і екологи, і влада Одеси.