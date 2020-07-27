Війна двох сестер актрис

Олівія і Джоан де Хевіленд народилися багато-багато років тому в Токіо, в англійської пари, яку доля закинула в Японію.

Першою народилася Принцеса – неймовірно гарненька дівчинка, гордість і надія матері, названа шекспірівським ім’ям Олівія. Через рік, коли почуття між батьками пішли на спад, народилася друга дочка – Простачка, названа Джоан, болючий дитина, доставляв більше клопоту, ніж радощів.

<small>Сестрички flavorwire.com</small>

Мати дівчаток, актриса, яка ще встигне прославитися під ім’ям Ліліан Фонтейн, після розриву з чоловіком, планувала повернутися в Англію – але лікарі переконували її, що її хворобливою молодшій доньці необхідний більш теплий клімат. Ліліан була хорошою матір’ю: вона відвезла дівчаток в Каліфорнію, і замість кар’єри зайнялася їх вихованням. Однак часом здавалося, що в материнському серці є тільки одне місце – для Принцеси.

Олівія росла красунею, і мати не шкодувала для неї нічого: хороший коледж, красиві сукні, блискучу освіту і виховання. На молодшу коштів вже не вистачало: вона доношувала одяг сестри, і могла розраховувати лише на католицький пансіон середньої руки.

<small>Олівія де Хевіленд hollywoodclassic.hautetfort.com</small>

Принцеса ставилася до Простачки поблажливо. У 9 років вона склала жартівливе заповіт, де залишила «бідоласі Джоан» свою красу, тому що «це все ж краще, ніж нічого». Це було жорстоко – Джоан була гарненькою, та пріснуватим лише на тлі яскравої краси сестри.

Молодша намагалася огризатися, але марно – мати завжди брала бік Принцеси. Більше того, коли в черговому нападі «війни світів», старша сестра ножицями розрізала свої старі сукні – щоб вони не дісталися Джоан, їй не попало – а Джоан ночами зшивала їх, бо їй ніхто купувати не збирався.

<small>Джоан Фонтейн hollywoodclassic.hautetfort.com</small>

Втомившись від несправедливості долі, Джоан втекла до батька в Японію. Проживши з ним 2 роки, вона повернулася в Америку – і побачила афіші прекрасне обличчя сестри – в обіймах у самого Еррола Флінна. Принцесі перший крок у кіно дався легко, як давалося легко все в житті: епізодична роль, зустріч з агентом, контракт – і майже відразу ж – роль романтичної героїні Арабеллы Бішоп, нареченої капітана Блада.

Дивовижна краса і жіночність Олівії, вигідно оттенявшая завзятість «справжнього чоловіка» Флінна, припали Америці по душі. Флінн і де Хевиленд стали самої романтичної кинопарой Голлівуду. Серед голлівудських красунь Олівія знайшла свою нішу – запаморочливо жіночною аристократки, повної ніжною принади, поруч з якою навіть мужлану захочеться бути джентльменом.

<small>Олівія де Хевіленд у фільмі “Одіссея капітана Блада” кадр: Warner Bros.</small>

Саме це і змусило Девіда Селзніка прийняти шалений, на перший погляд, рішення – запропонувати Олівії роль Мелані Гамільтон у «Віднесених вітром». Божевільне, оскільки половина претенденток на роль Скарлетт в ту пору (до Вів’єн Лі) значно поступалися «безбарвної» Мелані в красі. Але Хевиленд була не тільки чарівною жінкою, але і досвідченою і талановитою актрисою. Вона «затушевала» розкішні природні дані, як могла – лише її величезні, променисті, повні кохання очі «затушувати» було неможливо.

Роль Мелані стала новим «зоряним» часом у кар’єрі Олівії, її візитною карткою і гордістю її матері. Бачачи успіхи сестри, Джоан теж подалася в кіно, пройшла кілька кастингів, отримала роботу… Радісна, вона повідомила про це матері – і почула у відповідь: «Ти не будеш заважати Олівії. Однією де Хевиленд на екрані досить! Я не хочу нічого чути про актрису Джоан де Хевиленд».

<small>Олівія де Хевіленд у фільмі “Віднесені вітром” кадр: MGM</small>

Джоан була залізною жінкою – але тоді вона розридалася. А заспокоївшись, вирішила не псувати мамі нерви і виступати під прізвищем вітчима – Фонтейн. Як Джоан Фонтейн, через чотири роки поневірянь і невеликих ролей в дешевих фільмах, вона отримала головну роль у фільмі Хічкока «Ребекка».

Це був її шанс! Справа була навіть не в тому, що це був «зоряний» фільм – з великим режисером, великим продюсером – Сэлзником і великим партнером – Олів’є. Це була її історія, історія Простушки – всього лише Другий після загиблої Королеви. Не в житті, так хоч у фільмі, Джоан змогла змінити реальність – відчути, що вона улюблена більше, ніж привид, який виявився досить похмурим. Вона грала з винятковою самовіддачею. Натхнений Хічкок тут запропонував їй ще одну роль у своєму новому фільмі «Підозра», за яку Джоан отримала «Оскара».

<small>Джоан Фонтейн у фільмі “Ребекка” кадр: Selznick International Pictures</small>

Вручення нагород у 1942 році потім довго було на вустах у репортерів і пліткарів. Дві сестри – де Хевиленд і Фонтейн – обидві номінувалися на «Оскар», і – бац! – присудили його не Принцесою, а бойовий Простачки. Олівія, як належить сестрі і леді, хотіла привітати Джоан – але та, відштовхнувши її, полетіла на сцену за «Оскаром». Через пару років історія повторилася: тепер нагороду виграла Принцеса, і Джоан була готова простягнути їй руку для привітання. Олівія її просто не помітила.

Втім, у відсутності сестринської любові багато в чому була винна Джоан. Вона походжала за адресою чоловіка Олівії, письменника Маркуса Годрича. У того не склався «роман з Голлівудом», і він жив на гонорари дружини. Джоан сама була не дуже щаслива в коханні: перший чоловік, ледь не втік від неї напередодні весілля, витримав шість років, шлюб з другим – головою відділу сценаристів Парамаунт – протримався навіть менше. Джоан була жвавою і гострої на язик. Це Принцеса могла шкодувати свого чоловіка-невдахи і робити вигляд, що у неї прекрасний шлюб. Простачка вважала, світ не був добрий до неї – так чому вона повинна бути добра до когось? «Шлюб – інститут так само мертвий, як птах Додо» – ось підсумок чотирьох спроб Джоан побудувати сімейне життя.

<small>Джоан Фонтейн у фільмі “Дівчата в небезпеці” Кадр: RKO Radio Pictures Inc.</small>

Після війни кар’єра обох сестер пішла на спад. Правда, Олівія встигла отримати другий «Оскар». Вона блискуче зіграла те, що ніколи не була у житті – поганулю з добрим серцем, безнадійно закохану в того, хто любить лише її гроші. «Спадкоємиця» стала справжнім тріумфом Принцеси. Інший її перемогою став новий шлюб. Олівія вийшла заміж за видавця «Парі матч» і поринула у світське життя Франції.

Джоан продовжувала зніматися – спочатку в кіно, потім на ТБ. Але без Олівії кар’єра актриси була вже не такою привабливою. Енергійна і діяльна, Джоан шукала себе в інших областях. Вона закінчила курси пілотів та одержала ліцензію, брала участь у змаганнях з повітроплавання – і навіть виграла їх, займалася кінним спортом, гольфом, спортивним рибальством, отримала спеціальність шеф-кухаря і дизайнера. Навколо неї кружляли натовпу чоловіків, а за насиченістю і різноманітністю її життя могла дати фору кому завгодно. Принцеса тим часом блищала в Парижі, виховувала дітей – сина від першого і дочку від другого шлюбу – і просто жила. Сестри спілкувалися мало, але робили вигляд, що все в порядку.

<small>Джоан Фонтейн hollywoodclassic.hautetfort.com</small>

Крихкий мир став доброю сваркою в 1975 році. На руках у Принцеси померла Ліліан Фонтейн, так і не сказавши молодшої дочки, що вона пишається нею. Джоан не потрапила на похорон, і ніхто досі не знає чому: Принцеса визнала, що того було ніколи, Простачка – що її позбавлено священного права попрощатися з матір’ю. З тих пір сестри не спілкувалися.

90-ті стали для Олівії часом втрат. Спочатку раптово помер її син, за ним послідував її колишній чоловік, з яким Олівія дружила. Другого чоловіка, теж колишнього і теж одного, поклала до ліжка тяжка хвороба – і Принцеса виходжувала його кілька років. На її руках він і помер. Дочка Жизель стала не єдиною підтримкою Олівії – її племінниці, рідна і прийомна дочка Джоан – теж помирилися з нею.

<small>Олівія де Хевіленд hollywoodclassic.hautetfort.com</small>

А Джоан, ніколи не ладившая з власними дітьми (прийомна дочка навіть втекла від неї в 17 років) не пробачила зради», і багато років жила на самоті. Вона все ще грала «в війнушки» зі старшою сестрою.

«Я першою вийшла заміж, першою отримала «Оскара», і якщо я помру першої, Олівія буде в люті – я поб’ю її і тут». Джоан домоглася свого: вона померла 16 грудня 2013 року, у 96 років. Першої.

<small>Джоан Фонтейн hollywoodclassic.hautetfort.com</small>

Як би те ні було, Олівія і Джоан збагатили Голлівуд – своїм талантом, своєю красою. Їх суперництво подарувало світові двох чудових актрис, кожна з яких прославила своє ім’я: Олівія де Хевиленд і Джоан Фонтейн.

А 25 липня цього року, у сні померла і Олівія, вона померла в своєму будинку в Парижі, де жила останнім часом . Їй було 104 роки .