Диетологи запретили пить кофе по утрам

Выбирать продукты для завтрака нужно с умом, чтобы не навредить организму. О том, что вредно есть и пить утром, рассказали диетологи.

Об этом пишет Cursorinfo.

Специалисты считают, что нужно навсегда отказаться от употребления кофе на голодный желудок, так как этот напиток может раздражать стенки желудка, повышая кислотность секрета, и привести к появлению хронических заболеваний.

Лучше заменить кофе чистой водой с добавлением небольшого количества меда или лимона — это поможет улучшить пищеварительные процессы.

Не советуют диетологи пить утром крепкий чай и кислые свежевыжатые соки. Желательно отказаться от всех продуктов, которые могут вызвать вздутие живота, — бобовых, макарон, капусты, консервированной и жирной пищи.

: golos.ua