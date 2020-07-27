Суперниця Лукашенко зібрала на пікет в Гомелі близько 10 тисяч прихильників

Кандидат у президенти Білорусії Світлана Тихановская провела в Гомелі багатолюдний пікет, трансляція якого відбувалася в інтернеті.

За різними оцінками, на пікеті присутні від 8 до 10 тис. осіб. Як зазначається, майданчик, на якій зібралися прихильники Тихановской, не вмістила всіх присутніх, люди перебували на прилеглих до неї вулицях.

На мітингу Тихановская підтвердила, що у разі обрання президентом не залишиться главою держави, а призначить відкриті перевибори. За її словами, люди вірять їй «не як політику», а як «людині, який виконує обіцянки».

Тихановская також розповіла, що збирається відвідати усі обласні міста, проводячи по три пікету в день. В неділю вона також провела пікети у Жлобіні і Річиці, де зібрала по кілька тис. осіб.