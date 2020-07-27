У Баварії вирішили збільшити штрафи за порушення карантину до 25 тисяч євро

Прем’єр-міністр німецької Баварії Маркус Зедер заявив, що у федеральній землі будуть посилені протиепідемічні заходи, а також збільшено штрафи за порушення карантину.

Про це повідомив Укрінформ.

За його словами, санітарні норми вирішили посилити у зв’язку зі спалахом коронавіруса на одній з ферм, де інфекцію виявили у 174 сезонних робітників.

Прем’єр додав, що всі трудові мігранти будуть перевірені, а на підприємствах все частіше почнуть проводити рейди, щоб визначити, чи є якісь порушення карантину. Крім цього було прийнято рішення збільшити штрафи за недотримання протиепідемічних норм з 5 до 25 тисяч євро.

«Всі підприємства будуть перевірятися на предмет дотримання гігієнічних вимог, сезонних працівників протестують, а штрафи за порушення збільшать з 5 до 25 тисяч євро. Карантин нікуди не подівся і поступово повертається. Саме тому важливо зараз не дати одній його спалаху перетворитися на хвилю», — сказав Зедер.