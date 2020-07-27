Ураган «Ханна» зніс частину стіни Трампа» на кордоні з Мексикою

Перший у цьому сезоні ураган, що обрушився на південь американського штату Техас, зруйнував частину стіни на кордоні з Мексикою.

El #Muro se derrumba. La tormenta tropical “Hanna” y sus fuertes vientos derriban una parte del muro fronterizo entre Tamaulipas y Texas. pic.twitter.com/Ruezueg6sl

— Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 26, 2020

Відповідне відео з’явилося в Мережі, повідомляє Daily Mail.

Ураган «Ханна» вдарив по південному Техасу в цю суботу, 25 липня. Спочатку він сформувався в Атлантичному океані як тропічний шторм, після чого посилився до урагану і приніс із собою зливи, сильні вітри і штормові хвилі.

У соцмережах користувачі опублікували відео, як буревій повалив частина прикордонної стіни на кордоні з Мексикою, яка є символом передвиборчої програми президента США Дональда Трампа. На стіну вже витратили 11 млрд дол.

Відео руйнування частини стіни викликало шквал насмішок. Деякі користувачі висміяли недавні слова Трампа про те, що стіна є «потужною» у світі. Втім, деякі не повірили достовірність запису, оскільки незрозуміло, коли і де саме це було знято.

За даними мексиканської видання Debate, запис зробили на ділянці стіни, яка розділяє Техас і Сьюдад-Камарго в штаті Тамауліпас. Однак кореспондент Washington Post Нік Мирофф спростував це повідомлення. Співробітники митниці та прикордонного патруля сказали йому, що запис було зроблено взагалі в Арізоні.

Зазначимо, що сезон атлантичних ураганів цього року розпочався раніше, ніж очікували метеорологи. Крім того, територія, на яку поширюється негода, розширилася далі на північ.