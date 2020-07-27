Міст руйнується, пушилин посміхається. Інсайд з окупації

Ті, хто жили чи бували в Донецьку знають, що з боку вулиці Університетській в парк відпочинку імені Щербакова веде від такої пішохідний міст.

Із цим мостом у багатьох жителів міста пов’язані свої спогади : хтось стрибав у воду з нього, хтось чіпляв на ньому замочок після весілля, а хтось качок годував. Також цей міст є другим входом в парк відпочинку, тому, навіть під час війни, на ньому є рух людей.

Щоправда, стаття не про людей, а те, як за час окупації окупанти знищили вищеназваний міст, бо він знаходиться в жалюгідному стані, а ремонтувати нема чим + грошей рф не дає на такі заходи, хоча прекрасно знає про проблему. Ща розповім докладніше в чому суть

Отже, проблема полягає в наступному : після проведення експертизи насостояние мосту, з’ясувалося, що він руйнується. Ну, а якщо точніше, то руйнуються колони, опори моста, на яких стоїть сам міст. Для того, щоб хоч трохи розібратися в причині аварійного стану мосту, потрібно ще вчора проводити підводні роботи з водолазами і зміцнювати опори бетоном + бурити. Якщо цього не робити — міст так і далі буде просідати.

Найсмішніше те, що причину просідання ґрунту під опорами моста окупаційні типу влади не знають. Причина — немає грошей на з’ясування причин і технологій теж немає

Але і це ще не все. Середина моста через просідання і руйнування опор перебуває в небезпечному становищі : якщо раптом механічний вплив, за типом танців на мосту, то міст може тупо впасти, завалитися на одну із сторін. У зв’язку зі скрутною ситуацією і неможливістю-небажання вирішити її, окупаційні типу влади знайшли «креативний» вихід — дали відмашку охорони парку, щоб ті стежили за тим, шоб не збиралася велика кількість людей

в одному місці на мосту.

Погодьтеся, прекрасний приклад турботи про людей імені дыныры : якщо міст в аварійному стані, то його потрібно не ремонтувати, а всього лише стежити за тим, щоб в одній точці не збиралося багато людей. Сука, Ілон Маск б реально спився, якщо б тільки почув про таке «вирішення» проблеми.

Цинізм ситуації з мостом полягає в тому, що на людей, які можуть постраждати у випадку обвалення моста, коллаборантам насрати, головне охорони строго наказати стежити за тим, щоб не було на одному прольоті більше 200 осіб. Ну, а те, що міст просідає і опори руйнуються, то таке — завжди можна списати на дрг Хунти.

Забув. Причину просідання неможливо з’ясувати з простої причини — потрібно буритися в грунт і проводити геологічну розвідку в районі опор моста, а на це немає ні коштів, ні фахівців, ні технологій, ні бажання + дуже багато претензій до шахтних вод, які під час війни зливають брудну воду в незрозумілих кількостях [ ці води мають у своєму складі майже полнуютаблицу Менделєєва, якщо хто забув].

Епілог. Чекаємо казок про те, як Хунта пошкодила міст у центрі Донецька. Ваш хід, громадяни пропагандисти дыныры, дерзайте.