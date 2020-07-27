Українських воїнів хочуть почати карати за порушення режиму припинення вогню на Донбасі

У разі навмисного порушення режиму припинення вогню на Донбасі до військовослужбовців Збройних Сил можуть можуть застосовуватися дисциплінарні стягнення.

Як інформує “Громадське”, про це на брифінгу в Часовому Ярі Донецької області заявивши командир батальйону підполковник Олександр Яковенко.

“Якщо буде навмисне порушення, навмисна стрільба в бік противника, то буде проведено розслідування і будуть покладені дисциплінарні стягнення. Альо це все індивідуально і залежно від ситуації”, – пояснив Яковенко.

Він також зазначив, що режим перемир’я покладає додаткове психологічне навантаження на українських військових: “Дуже велика відповідальність покладається на особовий склад.

Потреба пильніше і краще виконувати службові обов’язки”. Командувач Об’єднання єднаних сил Володимир Кравченко додав, що під час попередніх режимів припинення вогню питання про відповідальність бійців не порушувалося.

Він запевнив, що кількість військовослужбовців у зоні ООВ не зменшуватиметься.