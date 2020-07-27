З України намагалися потайки вивезти унікальні ікони з перлів

У Харківській області спецслужба запобігла спробі вивозу з України великої кількості цінних предметів, в тому числі, старовинних ікон з натуральних перлів.

Як повідомляє прес-офіцер обласного управління СБУ Владислав Абдула, житель Харківщини скуповував ікони по всій країні. «За версією слідства, він підшукував покупців за кордоном через Інтернет, після чого поштою незаконно переправляв цінності за межі України. Намагаючись уникнути відповідальності, контрабандист ховав ікони всередині комп’ютерної техніки, а поштові відправлення, що здійснював від імені підставних осіб», — пише спікер на своїй сторінці в соцмережах.

Так, в рамках кримінального провадження слідчі СБУ лише протягом липня задокументували два факти відправлення посилок в Сполучені Штати Америки — в них знаходилися старовинні ікони з перлів. Вивезення предметів культурної та історичної цінності блокували правоохоронці.

За словами Владислава Абдули, під час обшуку у фігуранта вилучили підготовлені до відправки старовинні ікони. Правоохоронці ідентифікують близько 200 ікон, знайдених під час обшуку, а також перевіряють законність їх придбання.

Організатора контрабандного каналу повідомлено про підозру у ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.