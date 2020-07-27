В Ізраїлі паніка, армія Росії займає Голанські висоти

В Ізраїлі заявили про наступ російських військових на Голанські висоти.

Голанські висоти можуть знову повернутися під контроль сирійської влади через десятиліття після їх захоплення єврейською державою. Про це вже відкрито турбуються в самому Ізраїлі, відзначаючи, що російські військові у великих кількостях були помічені в цьому регіоні, який в усьому світі називають окупованій частиною території Сирії.

В даний момент мова не йде про якихось військових зіткненнях з ізраїльською армією – швидше навпаки – Росія відтісняє з цього регіону проіранські військові формування, що здавалося б, належного навпаки радувати Ізраїль, однак, мова йде про явне посилення тут російської військової присутності, і цей факт більше не дозволяє єврейській державі наносити удари по прикордонних районів, так як в разі, якщо постраждають російські і проросійські формування, Ізраїлю, очевидно, мало не здасться.

З іншого боку, фахівці звертають увагу і на той факт, що від проізраїльську формувань в Сирії також практично нічого не залишилося – їх повністю витіснили «росіяни».

«Росія активно, але без зайвого шуму, витісняє іранців і проіранські збройні формування з провінцій Кунейтра, Дераа і сирійської частині Голанських висот. Контроль над звільненою територією вона передає бійцям проросійської угруповання «Армія Хурана». Таку заяву зробив ізраїльський журналіст Ехуд Яари у своїй статті на порталі Mako, яку він назвав «Путін захоплює сирійські Голани».

Командує «Армією Хурана» Ахмад аль-Абду, уродженець шиїтського міста Босра-а-Шам. Незважаючи на релігійну належність, симпатії до Ірану в цьому місті непопулярні. Очолювана ним угруповання раніше протистояла силам Башара Асада і перебувала під заступництвом Ізраїлю. За твердженням Яари, в активізації місцевих сил активну участь приймають російські офіцери, багато з яких є мусульманами з Кавказу».

Голанські висоти — це гірське плато на кордоні між Ізраїлем і Сирією. Більша його частина — до двох третин — з 1967 року контролюється ізраїльськими військами.

Значимість Голан визначається їх фізико-географічними характеристиками. Середня висота плато над рівнем моря становить близько тисячі метрів, а один з піків на горі Хермон заввишки дві тисячі метрів — найвища точка Ізраїлю і єдиний в цій країні зимовий курорт. З заходу до Голанських висотах прилягає низинна рівнина, що простягається до середземноморського узбережжя. Значна частина цих територій легко прострілюється з плато. Причому передгір’я, куди Сирія вимагає перенести кордон, перебувають на 200 метрів нижче рівня моря. Ці позиції буде вкрай важко захищати у випадку масованого наступу з висот.

Інша причина, по якій Ізраїлю потрібні Голанські висоти, полягає в тому, що стікають звідти річки і струмки забезпечують до третини прісної води, необхідної країні. В Ізраїлі існує консенсус, що у разі, якщо Сирія отримає контроль над плато, вона обов’язково спробує або перекрити ці джерела, або, як мінімум, буде загрожувати цим.

Загальна чисельність населення на територіях Голанських висот, підконтрольних Ізраїлю, — близько 40 тисяч осіб.