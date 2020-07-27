Росія зайняла 20-е місце в Європі по доступності бензину для населення

Росія зараз займає 20-е місце в Європі за кількістю літрів бензину, які окремо взятий громадянин може собі дозволити на середньомісячну заробітну плату. Про це свідчить дослідження РИА «Новости».

Очолює рейтинг Люксембург. Житель цієї країни може придбати на свою середню зарплату 3,2 тис. літрів палива, тоді як росіянин — тільки 924 літра. При цьому в лютому 2019 року Росія займала 16-е місце в Європі по доступності бензину для населення. Друге місце в рейтингу займає Норвегія (2,6 тис. літрів палива), далі йдуть Австрія, Ірландія і Великобританія. Жителі цих країн можуть придбати на свої середньомісячні зарплати понад 2,3 тис. літрів бензину

В самому низу списку (на 32-му місці розташувалася Україна. Українці на середню зарплату можуть собі дозволити 295 літрів автомобільного палива. Серед аутсайдерів також знаходяться Білорусія, Угорщина, Латвія та Румунія. Жителі цих країн можуть дозволити собі придбати не більше 700 літрів бензину на місяць.

Найдешевший бензин сьогодні в Казахстані. У перерахунку на рублі ціна літра Аі-95 в цій країні становить 29,6 рубля. Найдорожчий бензин в Європі в перерахунку на російську валюту продається в Нідерландах — 125,8 рубля за літр. По дешевизні 95-го бензину Росія займає друге місце в Європі.

Раніше Znak.com розповідав, що жителі прикордонних регіонів Росії їздять заправляти свої автомобілі в Казахстан, де навіть на російських АЗС бензин дешевше майже в два рази.