У Рівненській області сержанта підозрюють у вбивстві товариша по службі, – ЗМІ

У місті Дубно Рівненської області сержанта роти затримали за підозрою у вбивстві солдата.

Про це в понеділок, 27 липня, повідомляє “УНН” з посиланням на правоохоронців.

Зазначається, що напередодні вреанимационное відділення Дубенської центральної лікарні був доставлений військовий, який проходив службу за контрактом водієм у розвідроті військової частини, яка дислокується в місті Дубно.

У солдата 1982 року народження були численні травми тулуба і голови, від яких він згодом помер.

За підозрою в скоєнні злочину затриманий сержант (1990 року народження), який проходить службу за контрактом у цій розвідувальної роти за контрактом. Обставини та мотиви злочину встановлюються.