У Києві чоловік убив свою дружину і покінчив із собою

У Києві чоловік убив дружину, а потім вчинив самогубство.

Про це з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах, повідомляє “УНН” у понеділок, 27 липня.

Зазначається, що тіла подружжя виявили в квартирі по вулиці Якубовського, де вони жили. Двері в квартиру були замкнені зсередини і підперта комодом.

При цьому на тілі жінки (1963 року народження) множинні рани голови і різана рана шиї, а на тілі чоловіка (1957 року народження) різана рана шиї і руки. За попередньою інформацією, смерть подружжя настала 23 липня. Також в квартирі виявлена передсмертна записка покійного на більш ніж 10 аркушах.

Тепер поліція відкрила кримінальне провадження та розслідує всі обставини смерті подружжя.