АМКУ оштрафував дві компанії “Укрбуду” за змову при будівництві об’єктів на ЧАЕС

Антимонопольний комітет України оштрафував дві, що належать до корпорації “Укрбуд”, за змову на конкурсі зі відбору підрядника для будівництва об’єктів на Чорнобильській АЕС та Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

За даними АМКУ, ТОВ “БК ” Укрбудмонтаж” і ПрАТ “Укренергомонтаж” (обидва – Київ) у період 2017-2018 років брали участь у чотирьох закупівельних процедурах на загальну суму понад 1 млрд грн, вигравши у трьох найбільших, і були відібрані підрядниками для будівництва об’єктів на ЧАЕС і Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Однак пізніше Північне міжобласне територіальне відділення АМКУ з’єднання ясувало факти змови між компаніями, зокрема, обидві розташовані за однією адресою і використовували одну IP-адресою, мають спільних співробітників, активно зв’язку язувалися між собою під час торгів і діяли синхронно, надавали один одному фінансову допомогу. Крім того, компанії пов’язані господарськими відносинами. “Отже, замість чесної конкуренції та торгах, мала місце змова між двома компаніями, які позиціонували себе як самостійні й незалежні гравці. Такі дії є порушенням Закону “Про захист економічної конкуренції”, – констатували в АМКУ. У зв’язку з цим на “БК “Укрбудмонтаж” накладено штраф у розмірі 55 млн грн, ПрАТ “Укренергомонтаж” – 62 млн грн. Упродовж трьох років ці компанії не зможуть брати участь у публічних закупівлях.