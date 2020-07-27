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Російські військові в перший день перемир’я обстріляли з РПГ позіції морпіхів під Горлівкою

27.07.2020

Проросійські формування обстріляли з реактивної протитанкової гранаті позіції 503-го окремого батальйону морської піхоти в районі тимчасово окупованої Горлівки на Донеччині. Інцидент стався опівдні у понеділок, 27 липня, в перший день так званого “перемир’я”.

На відео, яке поширила пресслужба батальйону, журналісти записували коментар пресофіцера підрозділу Олексія Годзенка, коли окупанти відкрили вогонь.

Це чітко чутно на записі. Речник батальйону показавши час на годиннику – 12:10.

“12 годин і 10 хвилин. Саме стільки мокшанські окупанти протримались, не стріляючи по позиціях лише нашого батальйону. Журналісти “Суспільне. Донбас” зафіксували приліт реактивної протитанкової гранаті з наших укріпленнях поблизу окупованої Горлівки. Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані”, – йдеться в повідомленні пресслужби батальйону.

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