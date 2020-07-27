Хаос на вулицях Гамбурга: молодим людям набридли правила

Веселощі, алкоголь і бійки: у ці вихідні Гамбург гуляв по повній. Склалося враження, що ніякого коронавіруса не існує.
Тисячі молодих людей відпочивали в барах і стояли в чергах без дотримання правил безпечної дистанції.
Без насильства не обійшлося
Натовпи молодих людей і алкоголь – це суміш, яка стає причиною заворушень і насильства. У неділю ввечері правоохоронним органам Гамбурга довелося кілька разів втручатися в конфлікти між молодими людьми. Центр міста нагадував якийсь фестиваль.
Ніхто не прислухався до рекомендацій сенатора з соціальних питань та охорони здоров’я Мелані Леонард (43 роки, СДПН), яка неодноразово закликала жителів Гамбурга дотримуватися елементарних правил.
Джерело: bild.de. Foto: Joto
Співробітникам правоохоронних органів довелося закрити кілька закладів з-за грубих порушень правил. У загальній складності поліція перевірила 26 закладів: 12 клубів, 8 ресторанів, 4 бари, один паб і один кінотеатр під відкритим небом. Найбільш поширені порушення – відсутність захисних масок і дезінфікуючих засобів.
Джерело: bild.de. Foto: Joto