Хаос на вулицях Гамбурга: молодим людям набридли правила

Веселощі, алкоголь і бійки: у ці вихідні Гамбург гуляв по повній. Склалося враження, що ніякого коронавіруса не існує.

Тисячі молодих людей відпочивали в барах і стояли в чергах без дотримання правил безпечної дистанції.

Без насильства не обійшлося

Натовпи молодих людей і алкоголь – це суміш, яка стає причиною заворушень і насильства. У неділю ввечері правоохоронним органам Гамбурга довелося кілька разів втручатися в конфлікти між молодими людьми. Центр міста нагадував якийсь фестиваль.

Ніхто не прислухався до рекомендацій сенатора з соціальних питань та охорони здоров’я Мелані Леонард (43 роки, СДПН), яка неодноразово закликала жителів Гамбурга дотримуватися елементарних правил.

Джерело: bild.de. Foto: Joto

Співробітникам правоохоронних органів довелося закрити кілька закладів з-за грубих порушень правил. У загальній складності поліція перевірила 26 закладів: 12 клубів, 8 ресторанів, 4 бари, один паб і один кінотеатр під відкритим небом. Найбільш поширені порушення – відсутність захисних масок і дезінфікуючих засобів.

Джерело: bild.de. Foto: Joto

Тепер будуть наслідки

Мартін Хелфрич, представник міністерства охорони здоров’я: “Тепер ми зосередимося на інші заходи”. За словами політика, Гамбург планує ввести заборону на продаж алкоголю в центрі міста. Це крайні заходи, з допомогою яких адміністрація міста спробує боротися з ігноруванням правил.

“Без заборони на алкоголь не можна обійтися, – каже Томас Юнгфер (49 років), віце-президент Німецького поліцейського союзу. – Ми можемо відправити на вулиці весь наш склад, але це не принесе потрібного результату”.