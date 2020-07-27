Маша Єфросиніна вивела на чисту воду Потапа: сварки з Каменських, два шлюби і хейтерів сина

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна не так давно запустила свій проект на YouTube під назвою “Іспит на відвертість”. В цьому шоу телезірка бере інтерв’ю у відомих особистостей. Так, серед гостей Маші був Вакарчук, Горбунов, Никитюк, Притула, Джамала та багато інших. Але в цей раз до Єфросиніної прийшов відомий репер і продюсер Олексій Потапенко. Повідомляє znaj.ua.

У своєму Instagram Марія виклала короткий відеоанонс цього випуску з найяскравішими моментами. А у підписі до публікації розповіла про свої враження від інтерв’ю з Потапом. “@realpotap прийшов на інтерв’ю на дві хвилини раніше призначеного часу, попросив мій тональний крем і спонжик (дівчатка, досі його не перу), сам себе загримував за хвилину, сів у кадр і… дав мені неймовірно емоційне і дзвінке інтерв’ю. Говорили про різне, але центральною темою стала чесність людини – як перед самим собою, так і перед іншими. Про два шлюби, хейтерів сина і сварки з Настею @kamenskux дивіться на моєму каналі в проекті #Іспит. Посилання в профілі”, – написала Єфросиніна.

: trserial.net.ua