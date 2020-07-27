Кочетков: Для багатьох бойовиків перебування на передовій – єдиний спосіб заробітку. І перемир’я загрожує їх цього заробітку позбавити

З самого початку говорив про те, що режим «Просто припинити стріляти» не може працювати в принципі.

ВСУ при всій так і не подоланою пострадянськості — це все-таки армія. І накази відійти на таку позицію, опечатати таке-то озброєння та інші з серії «припинити стріляти» хоч і без ентузіазму, але виконуються.

У бойовиків ОРДЛО ситуація інша. Для більшості з них перебування на передовій — єдиний спосіб заробітку. І перемир’я в перспективі загрожує їх цього заробітку позбавити. Тому російські командири, які у цій псевдоармии на всіх ключових постах, можуть віддавати накази, загрожувати страшними карами, але все одно махновщина вилізе назовні, і хто-то в нашу сторону обов’язково пальне. І не один раз.

Досягти стійкого припинення вогню можна тільки двома способами.

Перший: роззброїти бойовиків. Тоді велика їх частина розсмокчеться по просторах земної кулі, де ще вистачає військових конфліктів, і стріляти буде просто нікому.

Другий: на лінію дотику вийдуть підрозділи НАТО з правом жорстко придушувати вогонь з боку бойовиків.

Передумов реалізації ні першого, ні другого варіанту не бачу. Тому і це перемир’я не буде ні міцною, ні, відповідно, довгим. І це добре, тому що змусить українських і європейських учасників процесу тверезіше дивитися на реалії.