Під Києвом сталася спалах африканської чуми свиней. Знищено 4 тисячі тварин

Вакцини від захворювання немає – вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.

В селі Глушки, Білоцерківського району Київської області кремували 3765 свиней, щоб уникнути розповсюдження і з метою ліквідації спалаху африканської чуми свиней.

Як повідомляється на сайті Білоцерківської районної держадміністрації, чума була виявлена 23 липня при дослідженні двох трупів свиней, які належать місцевій агрофірмі «Глушки».

«Білоцерківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області доручено забезпечити ліквідацію стихійних місць торгівлі живими свинями і продукцією тваринного походження», – зазначено в повідомленні.

Зараз Головне управління Госпродпотребслужбы в Київській області продовжує вживати заходів щодо локалізації та недопущення поширення захворювання. На території свиноферми «Глушки» встановлено карантин.