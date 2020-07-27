У Росії поліцейський зламав руку журналісту, який висвітлював голосування щодо поправок у конституцію. Суд оштрафував журналіста

У Санкт-Петербурзі оштрафували журналіста Давида Френкеля, якому поліцейський зламав руку на виборчій дільниці під час голосування за зміни до конституції РФ.

Про це заявив сам Френкель.

Так, суддя оштрафувала журналіста на 500 рублів за непокору поліцейському, на 2 тисячі рублів за «втручання в роботу виборчкому», а також суд ще виписав попередження за порушення режиму самоізоляції.

Суддя не хотіла викликати свідків захисту та смотреть відеозапис з місця події.

Руку журналісту «Медіазони» Давидові Френкелю зламали на дільниці у Петербурзі 30 червня. Він висвітлював ті, як члени дільниці намагаються вигнали члена цієї дільниці з правом вирішального голосу.

На журналіста напали поліцейський та спостерігач, колишній муніципальний депутат від владної партії «Єдина Росія».

У російському міністерстві внутрішніх справ сказали, що поліцейський не нападав на Френкеля, а лише «у встановленому законом порядку видалив його з дільниці».

Кремль також вимагав розібратися у ситуації зі зламаною рукою журналіста, але підсумок такий — Френкеля визнали винним і оштрафували, поліцейському — нічого.