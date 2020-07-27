Путіна знову найбільше ненавидять у світі – опитування

Президент Росії Володимир Путін знову виявився найнепопулярнішим світовим лідером.

Про це повідомляє рейтинг схвалення світових лідерів, який публікує американська соціологічна компанія Gallup.

У щорічному рейтингу з чотирьох країн – Росії, США, Китаю і Німеччини – Росія знову зайняла четверте місце.

Згідно з оприлюдненими 27 липня результатами дослідження, в якому взяли участь жителі 135 країн, рівень схвалення Путіна за рік не змінився і залишився на рівні 30%. Це найменший показник серед інших політиків.

Наприклад, німецького канцлера Ангелу Меркель, яка, як і минулого року, очолила список, схвалили 39%, що на 5% менше, ніж роком раніше.

За нею йде американський президент Дональд Трамп, рейтинг якого теж трохи «просів» – з 33% до 2019-го до 31%.

Єдиний, хто покращив свій торішній показник – китайський голова Сі Цзіньпін. Він став популярнішим на 2%, і зараз рівень його схвалення становить 34%.

Опитування проходити з 2007 року, і керівництву Росії ще жодного разу не вдалося піднятися вище останнього місця.