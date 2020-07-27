ПП в колонії на Кіровоградщині: 27-річна співробітниця покінчила з собою на робочому місці

Співробітниця відділу охорони вчинила самогубство на робочому місці, пустивши собі кулю в голову.

Співробітниця виправної колонії в селі Новий Стародуб Кіровоградської області покінчила з собою під час несення служби. Про це в понеділок, 27 липня, повідомляє УНН з посиланням на правоохоронців.

Відзначається, що молодший інспектор відділу охорони (жінка 1993 року народження) заступила на службу і знаходилася в приміщенні охоронної вежі. При ній був автомат АК-74 з якого вона вистрілила собі в голову. Від пострілу жінка загинула на місці.

В одному з кишень форменого одягу жінки була записка, в якій вона просить нікого не звинувачувати в її смерті.

При цьому повідомляється, що у виправній колонії вона пропрацювала менше двох місяців.

Розпочато розслідування, з’ясовуються всі обставини смерті жінки.

Нагадаємо, кілька тижнів тому в Дніпрі поліцейська на робочому місці вистрілила собі в голову.

А в кінці червня повідомлялося, що в Дніпрі застрелився полковник поліції. Він вистрілив собі в голову з карабіна.