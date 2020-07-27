Єрарх ПЦУ назвав Зеленського зрадником через «перемир’я»

Архієпископ Харківський і Полтавський Православної церкви України Афанасій Шкурупій прокоментував початок перемир’я на Донбасі і закликав повалити чинну владу, а також заявив про зраду президента Володимира Зеленського.

Про це Шкурупій написав на своїй сторінці в Facebook 24 липня, передає сьогодні видання «Країна».

«З весни минулого року (саме тоді проходили вибори, коли Зеленський був обраний президентом — Ред.) у мене постійно наспівуються такі слова: «Дивлюся в приціл я і думу гадаю — чому я не снайпер, чому не стріляю?».

Це, ймовірно, було відчуттям, які з кожним днем ставала все міцнішою, на те жахливе зрада Зеленського та генштабу ЗСУ, яке вони вчинили в Мінську, а з сьогоднішнього дня втілюють в життя.

Він цим вчинком поставив себе поза законом!» — написав єрарх.

Після чого він закликав повалити чинну владу і розправитися з керівництвом держави.

«Зеленський зрадив українську державу! Керівництво ЗСУ віддало свої війська!

Українці, невже ми це будемо терпіти і в черговий раз здамося ворогові, назавжди поховавши можливість мати власну державу?

Чому мовчать політики? Чому мовчать націоналістичні організації? Чому мовчить комітет протидії капітуляції? Чому мовчать українці?

Знову покриємо себе ганьбою капитулирующих?

Прихвостнів Путіна під суд народного гніву!» — додав Шкурупій.

Коли йому почали робити зауваження в коментарях, він відповів:

«Я громадянин своєї держави — України син своєї Батьківщини, і якщо вона в небезпеці, то просто молитися вже мало. Хрест в одній руці, а кулемет в інший!

А ви хочете щоб били мою матір, а я тільки молився і спостерігав, що з цього вийде? Шкода тільки, що вік вже не малий (Шкурупию 66 років — Ред.).

І дивуюся, що молодь така пасивна».

Видання зазначає, що за повідомленням блогера Олександра Вознесенського, Шкурупій робив свої пости в той же день, коли до нього, як ієрархові Харківсько-Ізюмському, приїжджало багато ієрархів ПЦУ на чолі з керівником церкви Єпіфаній для освячення церкви в селі Бугаївка.

«Виникає цілком закономірне питання: а чи дійсно освячення храму в маленькому селі — це настільки важлива подія, що вимагає присутність 7 ієрархів (близько 15% від усіх правлячих ієрархів СЦУ) і участь голови СЦУ? Виглядає не дуже переконливо.

Більш схоже, що Єпіфаній Думенко хотів провести певні переговори з низкою ієрархів своєї структури, а освячення храму в маленькому селі — це був просто привід щоб непомітно для сторонніх очей, далеко від ЗМІ і безлічі людей, провести переговори.

І ось, після зустрічі з главою структури і поруч ієрархів СЦУ, Афанасій Шкурупій робить заяву про те, що Зеленський поза законом, говорить про те, що хотів би стати снайпером і вбивати, що в одній руці має бути хрест, а в іншій — кулемет, а під кінець закликає народний суд над тими, кого він вважає «посіпаками Путіна», — пише Вознесенський.