Трамп оголосив війну американському народу — Deutsche Welle

На відміну від інших своїх попередників, Дональд Трамп — на тлі зниження свого рейтингу перед виборами президента США — оголошує війну не іншим країнам, а своєму народові…

Складається ситуація виглядає для Трампа зовсім недобре. Пандемія COVID-19 міцно скувала США. Невблаганно зростає число інфікованих коронавірусом, у багатьох містах морги переповнені. На стоянках перед лікарнями припарковані рефрижератори, в яких зберігаються тіла померлих. Лицемірний президент, уникає брати на себе відповідальність за план порятунку країни, советующий самостійно робити вкрай сумнівні ін’єкції і довго насмехавшийся над носінням захисних масок, все більше дратує не лише його політичних супротивників.

Про це йдеться в сьогоднішній публікації Deutsche Welle.

Підтримка Трампа і у власній партії також починає знижуватися. Кожне нове повідомлення про жахи пандемії підвищує шанси Джо Байдена, суперника Трампа на виборах президента США. Багато соцопитування дають Байдену вже двозначний відрив від Трампа — в 10 і більше процентних пунктів.

Навіть самому Дональду Трампу, який охоче уявляє собі світ так, як йому зручно, тепер стало зрозуміло, що американська економіка не відновиться до листопада. Навпаки — страшні економічні потрясіння будуть ставати все більш зримими з кожним тижнем.

Навіть його уряд не може закачати в економіку стільки грошей, щоб відкласти негативні наслідки на час після дня голосування. І гасла «Китай винен у всьому» явно не вистачить для того, щоб мобілізувати число прихильників, достатню для перемоги на виборах.

Тактика Трампа: розпалюй насильство, щоб потім зіграти роль спасителя

Інші президенти в таких ситуаціях починали війни. Зовнішній ворог об’єднує. Президенти, які ведуть війни, переобираються. Дональд Трамп йде іншим шляхом. Він цілеспрямовано перетворює розгубленість багатьох американців в явний страх. Він підступно використовує тріщини, які спочатку існували в американському суспільстві, щоб ще більше розколоти країну.

Не рахуючись з жертвами, Трамп розпалює насильство, щоб потім він зміг у разі необхідності з’явитися у ролі спасителя. Він робить це, взявши на озброєння ту ж політичну тактику, яка відкрила йому дорогу в Білий дім в 2016 році: це від «інших» виходить загроза. Це «інші» винні. І від цих «інших» він, сильна людина, захищає своїх прихильників.

Це нехитра концепція. Але вона працює в країні, яка втратила свої внутрішні орієнтири.

Вона працює у випадку людей, яким гнів замінив надії на здійснення їх американської мрії в світі, де згасає перевагу Сполучених Штатів. І вона працює завдяки образам, використовуючи які, Дональд Трамп в результаті його нинішнього спритного політичного ходу домінує на телеекранах.

Останній шанс втриматися в Білому домі

По-перше, анонімні війська Трампа повинні були захищати історичні пам’ятники. Тому президент у червні видав указ, який дозволяє йому задіяти федеральну поліцію в містах, де протести проти насильства з боку поліцейських і проти дискримінації чорношкірих не вщухли. До Дня незалежності 4 липня Трамп вперше оголосив війну «лівому наброду», який, за його словами, ганьбить славну історію Америки.

І дійсно, репортажі з Портленда нагадують передачі з театру військових дій. Те, що зараз відбувається, гірше, ніж в Афганістані, нещодавно заявив президент в Овальному кабінеті. І тактика Трампа, схоже, справляє враження — принаймні на його шанувальників.

При цьому ні мери, ні губернатори не хочуть такої «підтримки» з боку Вашингтона. Вони знають, що федеральна поліція в її камуфляжній формі займається не умиротворенням, а лише провокує подальші заворушення, застосовуючи грубу силу. Вони не хочуть підрозділів без розпізнавальних знаків, бійці яких б’ють протестувальників і засовують їх у машини.

Але Трампу потрібні такі картинки. І як можна більше. Тому що він бачить в тому, що відбувається для себе останній шанс втриматися в Білому домі: за допомогою насильства на американських вулицях, провокуючого відповідне насильство і дає йому образи, які йому потрібні, щоб потім корчити із себе рятівника.

Залучення додаткових федеральних сил як раз буде допомагати Трампу в цьому.