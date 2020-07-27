Сім’я колишнього заступника міністра встигла побудувати будинок і купити недешеве авто за 10 місяців його перебування на посаді

Кабмін нещодавно звільнив чотирьох заступників міністра освіти і науки, серед яких також значиться якийсь Максим Ярмистий. На посаді він протримався зовсім недовго — з вересня 2019 року по липень 2020 року. А до позиції заступник міністра керував одним з департаментів Міносвіти.

Втім, це не завадило йому показати цікаву декларацію про майновий стан. Згідно з нею, за 2020 рік (січень-липень) сім’я заступник міністра обзавелася:

Житловим будинком на 95 м. кв. в Ірпені (Київська область), який був поострен його дружиною Юлією Волощук, а його оціночна вартість склала 1,3 млн гривень. При цьому Волощук за 2019-2020 роки заробила 12 тис. гривень — у вигляді матеріальної допомоги.

Суттєвим доходом подружжя заступник міністра були надходження за відступлення права вимоги в 2019 році нікому Артему Базовим у розмірі 765 тис. гривень.

Крім цього, сім’я (дочка Злата Ярмистая) отримала грошовий подарунок у розмірі 140 тис. гривень від родича — Миколи Ярмистого.

У 2019 році Ярмистовы володіли:

квартирою в Ірпені на 37 м. кв., придбаної в 2014 році за 139 тис. гривень;

квартирою в Чернівцях на 46 м. кв., купленої в 2001 році і гараж на 20 м. кв.;

земельною ділянкою в Ірпені на 136 м. кв., отриманим у власність дружиною в 2019 році не за ринковою ціною — 46 тис. гривень;

автомобілем KIA Sorento (2014 р. в.), купленим дружиною в 2019 році за нереальною ціною 143 тис. гривень. Адже мінімальна ринкова вартість такого автомобіля складає 340 тис гривень.

автомобілем Skoda Octavia (2013 р. в.), придбаних у 2017 році за 169 тис. гривень.

При цьому сам Максим Ярмистий заробив:

2019 рік — 645 тис. гривень у вигляді зарплати і 8,5 тис гривень — страхова виплата;

2020 рік — 362 тис. гривень у вигляді зарплати.

Готівкою сім’я Ярмистого зберігає $4 тис., а на банківських рахунках — 52 тис. гривень.

Таким чином до доходів сім’ї колишнього заступника міністра освіти виникає дуже багато питань.

dubinsky.pro