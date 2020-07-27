«Бурштиновий рейд» силовиків на Поліссі зірвався через активний спротив видобувачів «сонячного каменю»

У середу, 23 липня 2020 року, співробітники Служби безпеки та прокуратури Рівненської області здійснили спільний виїзд на незаконні місця видобутку бурштину на території Зарічненського району Рівненщини.

Як повідомляє поінформоване джерело Dетектив-Info, під час спецоперації, що відбувалася в рамках розслідування кримінальної справи щодо групи старателів, які «окупували» місцеві клондайки «сонячного каменю» (де займаються нелегальним видобутком бурштину-сирцю, його переробкою та подальшим продажем за кордон (ч. 2 ст. 240-1 КК України)), силовики намагалися «накрити» достойників на гарячому та вилучити у них знаряддя протиправної діяльності.

«Під час рейду було зафіксовано понад 20 мотопомп, кожну з яких обслуговує по 3-5 осіб. Проте через активний супротив місцевого населення, коли останні почали масово збиратися на урочищі, аби не допустити вилучення знарядь видобутку, а також внаслідок неможливості здійснити транспортування виявленого обладнання до місця подальшого його зберігання, до спецоперації було залучено інші силові структури, а рейд — розтягнувся в часі», — зазначає наш співрозмовник.

Як наслідок, під час подальших оперативно-слідчих дій правоохоронці «недорахувалися» принймані половини мотопомп «старателів».

Зокрема, на сайті прокуратури Рівненської області повідомляється про вилучення 9 кустарних знарядь видобутку бурштину, шрайберів, великої кількості пожежних рукавів та інших знарядь незаконного промислу, а також 0,5 кг «сонячного каменю». Подалі відпрацювання території співробітниками Нацполіції, що відбувалося 25 липня 2020 року, дозволив вилучити ще чотири мотопомпи та приладдя.