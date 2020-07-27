Полтавського «терориста» не можуть знайти вже четверту добу: у поліції пояснили, в чому складність

На Полтавщині вже четверту добу триває розшук збройного «терориста», який захопив у заручники поліцейського, а потім відпустив його і зник.

Як повідомляється на сайті Національної поліції Полтавської області, пошуки ускладнюються через персональних навичок зловмисника і специфіки природного ландшафту Миргородського району

На Полтавщині четверту добу шукають Романа Скрипника, який захоплював в заручники правоохоронця

«На підставі даних, отриманих з різних джерел, а також результатів аналізу дій і мотивації зловмисника, поліція сформувала його психолого-криміналістичний портрет. Зокрема, полтавець має військову підготовку та навички виживання в екстремальних умовах. Також відомо, що у нього є проблеми з психічним здоров’ям на тлі вживання наркотичних засобів», – сказано в повідомленні.

На Полтавщині четверту добу шукають Романа Скрипника, який захоплював в заручники правоохоронця

У розшуку задіяні співробітники поліції і Національної гвардії.

Правоохоронці закликали громадян бути обережними та уникати контактів з незнайомими особами, а в разі будь-якої підозри – дзвонити в поліцію.

На Полтавщині четверту добу шукають Романа Скрипника, який захоплював в заручники правоохоронця