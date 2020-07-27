«Де ти був, коли моєму синові ламали пальці?!»: батько загиблого бійця ВСУ Журавля під ВП прокляв Зеленського

Батько сержанта Ярослава Журавля, який загинув в районі Зайцево, звернувся до президента Володимиру Зеленському на мітингу під будівлею Офісу президента. Відповідне відео опублікував блогер Роман Шрайк.

«Шість років я з армією, Збройними Силами. Шість років у мого сина були мрії. Я приїхав, щоб поклонитися – від себе, від своєї сім’ї – всім патріотам України, які в ці хвилини, години, дні підтримали мою сім’ю», – сказав він.

Після цього чоловік звернувся до президента.

«А зараз я хочу запитати Володю. Вова, де ти був, коли бабуся розв’язувала з хусточки останні 100 гривень і віддавала волонтерам, щоб ми везли в армію. Де ти, гнида, був, коли моєму синові ламали пальці, вириваючи автомат? Чому ти не був біля народу України? Кого ти слухаєш? Ви тіло України обмазали гнидотой різною. Вовочка, прокинься! Народ вас зітре з лиця цієї оплаканої землі. Я проклинаю тебе і все кодло, яке навколо тебе», – заявив батько загиблого воїна.