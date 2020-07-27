Український хореограф Олена Шоптенко зізналась, яка жіноча вада заважає їй жити

Популярна українська хореограф і танцівниця Олена Шоптенко зробила відверте зізнання. На своїй сторінці в Instagram зірка розповіла про психологічну особливість, яка, на її думку, заважає жити. Повідомляє znaj.ua.

За словами Олени Шоптенко, вона часто себе “накручує”, уявляючи собі в найяскравіших фарбах те, чого насправді немає і обов’язково в негативному сенсі з найстрашнішим результатом.

“Є у мене одна дивна особливість, яка, на мій погляд, дуже заважає жити – здатність “накрутити”. Так, так, вірно, це вміння уявити собі в найяскравіших фарбах те, чого насправді немає, і обов’язково в негативному ключі з найстрашнішим наслідком. А працює це в такий спосіб: беремо “мені здалося”, додаємо трохи фантазії, варимо це все в страхах, додаємо дрібку “а пам’ятаєш?!”, потім томимо в духовці “мене не розуміють” і вуаля – найгірший варіант драми готовий!”, – пише хореограф.

Олена зізналася, що іноді може “довести себе думками до повного розносу”.

Як з цим боротися, Шоптенко поки що не розуміє. Тому Олена вважає, що краще не думати про це, а піти потанцювати.

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Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 24 Июл 2020 в 3:59 PDT

: trserial.net.ua

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