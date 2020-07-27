«Не мучте мене більше»: опонентка Лукашенка з другої спроби відповіла, чий Крим

Головна суперниця Олександра Лукашенка на виборах президента Світлана Тіхановська все ж таки відповіла з другої спроби на запитання, чий Крим.

Про це вона сказала в інтерв’ю «Єврорадіо», а запитання до кандидатки передало hromadske.

Коли ведучий поставивши запитання, після паузи та глибокого подиху Тіхановська відповіла: «Я на цю проблему можу відповісти з точки зору людини, жінки, яка проти будь-якого прояву війн.

І мені дуже боляче через те, що в Україні була війна… Це дуже болісне питання, і воно розділяє людей, налаштовує одне проти одного. Можна я скажу так, як прийнято говорити в нашій країні, як прийнято за міжнародними законами?

Юридично Крим український, фактично — російський. І не мучте мене більше».