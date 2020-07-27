Вчені з Дніпропетровщини винайшли пристрій для безпечної утилізації медичних відходів

Вчені Дніпровської політехніки витворили мобільну установку з утилізації медичних відходів, що потребує мінімум палива та не шкодити довкіллю. За годину вона може переробити 50 кілограмів медичного «сміття».

Як пише “Громадське”, про це розповів заступник директора Департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОДА Антон Демура.

«Така установка незамінна під час пандемії, коли кількість використаних засобів індивідуального захисту постійно збільшується. Наприклад, обласна лікарня ім. Мечникова лише за тиждень роботи накопичує до 50 кг медичних відходів», — зазначив Демура.

За його словами, під час роботи над установки вчені врахували тієї факт, то медичні відходи нерідко є осередком інфекції. Тому основний етап утилізації такого «сміття» — спалювання при 800 градусах. Щоб мінімізувати викиди у повітря, гази, що виділяються, додатково допалюються. Автори винаходу кажуть, що необхідні 800 градусів у «пічці» досягаються лише за 2 хвилини.

Пристрій працює на будь-якому із доступних видів палива, а витрати — мінімальні. Наприклад, всі медичні відходи за тиждень обласної лікарні ім. Мечникова можна спалити за годину. «Ідею створити установку «підкинули» перуанські колеги. В їхній країні є проблеми з утилізацією медичних відходів, і вони замовили нам розробити такий пристрій. А тепер винаходом зацікавилися і німецькі вчені.

Та хотілося б, звичайно, щоб ним користувалися, насамперед, вітчизняні лікарі», — розповів керівник групи розробників, начальник науково-дослідної частини Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Роман Дичковський. За його словами, з лікарнею ім. Мечникова вже провели перемовини, тож незабаром мобільна установка має з’єднання явитися на території закладу. Зараз вчені розробляють автоматизовану систему управління пристроєм.