Філія АМПУ в Південному замовив ремонт нафтоналивного судна у компанії з кримінальним минулим

В Южненському філії АМПУ у Максима Широкова розіграли черговий підозрілий тендер на суму майже 6,6 млн гривень, віддавши в результаті закупівлю фірмі, яка фігурує у кримінальному провадженні про бюджетні розкрадання. Про це редакція 368.media дізналася з публікації на сайті відкритих електронних закупівель РroZorro.

Тендер на ремонт стоянкового нафтоналивного судна «Одесос» в підсумку віддали зареєстрованому в селі Нові Білярів Одеської області ТОВ «Спец Експерт», єдиним власником і начальником даної фірми зараз значиться одесит Михайло Боберец.

Цікаво, що сама фірма в кримінальних справах не фігурує, а от її одеська філія — інша справа. Наприкінці 2018 року в змові з чиновниками Одеської філії «Укрзалізниці» фірма привласнила майже 600 тис. гривень в ході робіт з переоснащення вагонного депо в Знам’янці Кіровоградської області. Загальна сума тендеру становила 1,5 млн, вкрали більше третини всієї суми.

Розгляду по даній справі ще йдуть в Знаменскомсуде Кіровоградської області, і юристи ТОВ «Спец Експерт» роблять все, щоб перенести процес в Одесу.

Тим не менш, в тендерному комітеті Южненського філії АМПУ, про корупційні схеми глави якого Максима Широкова ми вже писали неодноразово, не звернули уваги на такий важливий аспект, як наявність у фірми непогашеного кримінальної справи і нещодавно уклали з нею договір на ремонт судна.

Ремонтувати «Одесос» в Одеському порту, хоча раніше ТОВ «Спец Експерт» працювало з херсонським доком ТОВ «Шипярд» колишнього директора Київського річкового порту Костянтина Молодковца.