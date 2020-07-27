Говорящий енот напугал лауреата Нобелевской премии

Странная история приключилась с лауреатом Нобелевской премии Кэри Маллисом, который после смерти в 2019 году оставил ряд своих мемуаров.

В них он описал не только путь становления ученым, но и странности, с которыми столкнулся в жизни, сообщают Новости планеты.

Кто бы мог подумать, что гений и талантливый исследователь повстречается с говорящим енотом? В труде «Танцующий голым в поле разума» имеется глава «Пришельцы не допускаются». В ней мужчина рассказал, как однажды в 1985 году на участке дома в округе Мендичино (штат Калифорния) он увидел какой-то свет под елью. Это происходило ночью, Кэри направил фонарик на непонятную сущность и увидел енота. Неожиданно зверь промолвил: «Добрый вечер, доктор». После этой фразы мужчина смутно помнит всё происходящее.

Утро Меллисона выдалось еще более странным: он обнаружил, что все лампы разговаривают, а по полу разбросаны фрукты и овощи. Когда мужчина обходил территорию в попытках вспомнить всё, на него нахлынуло сильное чувство страха. Вернуться в дом ученый смог только через время: он начал кричать в нем и пускать пули в проклятущую ель в надежде, что вся нечисть уйдет. Наверное, это сработало: больше ничего не беспокоило Маллиса.

Важно отметить, что инцидент случился, когда мужчина был в здравом рассудке: он давно не принимал наркотики и не пил. В доме Маллиса с пугающим существом столкнулись также его друг и дочь. Произошло это в 1993 году во время вечеринки. Товарищ ученого видел светящегося человека низкого роста, который внезапно стал обычным человеком. Дочь наблюдала странности, будучи самой в доме, однако рассказала об этом только после смерти отца и прочтения его мемуаров. Никто не может ничего объяснить, только одно известно точно: с домом не всё в порядке, в нем обитают потусторонние существа.

: golos.ua