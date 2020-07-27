Чия фірма буде заправляти кортеж Зеленського за 12 мільйонів гривень

Бензин та дизельне паливо для поїздок Володимира Зеленського, Офісу президента і офіційних державних заходів буде постачати фірма зі статутним капіталом у 375 грн, зареєстрована в квартирі в Радомишлі Житомирської області. Хоча українці просять Зеленського не їздити з візитами, так як вони приносять нещастя».

За інформацією системи публічних закупівель Prozorro, державна організація «Автобаза Державного управління справами», яка займається поїздками перших осіб держави, планує підписати договори на поставку А-92, А-98, дизеля бензовозними партіями і смарт-картами з фірмою «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ – НАФТОКОМЕРЦ». Всього до кінця року повинні поставити 634 тисячі літрів пального (тендери тут і тут).

За результатами аукціонів, «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ – НАФТОКОМЕРЦ» запропонувала найменшу ціну і чекає на підписання договорів на 12 млн 033 тис. 840 грн.

ЩО ЗА ФІРМА НАФТОКОМЕРЦ

За інформацією аналітичної платформи YouControl, «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ – НАФТОКОМЕРЦ» була зареєстрована майже 25 років тому спочатку у Києві, а потім фірма змінила «прописку» на квартиру у житловому будинку в Радомишлі Житомирської області. Фірма змінювала не тільки місце реєстрації, але і назву – спочатку підприємство називалося «ФІРМА ОКТАН ЛТД».

Статутний капітал компанії всього 375 грн. Також, фірму часто дискваліфікували під час проведення торгів. За даними YouControl, часті дискваліфікації можуть свідчити про те, що фірма-аутсайдер бере участь у закупівлях для імітації конкуренції і може відмовлятися від перемоги на користь іншого учасника.

Цікаво, що фірма існує майже 25 років, але в торгах їй стало везти тільки в останні два роки. За даними Prozorro, за 2019-2020 роки з «НАФТОКОМЕРЦ» підписали договорів на постачання палива на 4,5 млн грн.

Можливо, фіктивне участь у тендерах задумано з самого початку. За інформацією з реєстрів, біля витоків компанії у 1998 році була Світлана Валентинівна Голубок. Людини з такими даними згадували в матеріалі про тендерні махінації з фіктивною конкуренцією. Виявляється, «Київпастранс» у 2014 році купив паливо у фірми Голубок, яка була в чорному списку Антимонопольного комітету.

Але, можливо, бензин кортежів президента і не знадобиться. На сайті гаранта зареєстрована петиція, в якій українці просять Зеленського не роз’їжджати з офіційними візитами, так як «після них відбуваються одні нещастя». «Замість офіційних візитів хай привозять його голограму або транслюють його виступи по смартфону. Оскільки візити Володимира Зеленського супроводжуються нещасними випадками в місцях, де він побував з офіційним візитом (Париж, Оман, Прикарпаття), в цілях безпеки наших громадян пропоную скасувати їх, — написав автор петиції Тарас Корніюк. — Хай Володимир Зеленський сидить на Банковій чи на дачі. Тільки якщо Зеленський коли-небудь буде їхати на територію московських окупантів, то тоді дозволити йому такий візит». Поки ця ініціатива набрала 1529 голосів з 25 тисяч необхідних, щоб петицію розглянули.