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У Ryanair считают, що спад в авіаперевезеннях триватиме до трьох років

28.07.2020

Бюджетна авіакомпанія Ryanair очікує, що авіаподорожі в Європі залишаться на низькому рівні протягом декількох років.

Про це повідомляє АР.

«Бюджетний перевізник очікує, що протягом наступних двох-трьох років в Європі триватимуть проблеми з авіаперевезеннями», – йдеться в повідомленні. Згідно із заявою компанії, пандемія завдала шкоди її доходами, а обмеження на поїздкі призвели до зниження кількості пасажирів на 99%.

Ryanair назвала другу хвилю COVID-19 своїм «найбільшим страхом». Обмеження на поїздкі призвели до різкого скорочення кількості туристів. Так, наприклад, першому кварталі їх кількість здатність становило 500 тис. людей, коли як за аналогічний період минулого року їх налічувалося 41,9 мільйона.

Також наголошується, що в понеділок акції Ryanair впали на 4%. Ціни на акції інших компаній в туристичній індустрії також впали через побоювання з приводу нових обмежень на поїздкі в Європу.

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