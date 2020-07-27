У Лисичанську невідомі осквернили меморіал військовим ЗСУ

Прокуратура відкрила кримінальну справу.
У місті Лисичанськ Луганської області невідомі осквернили меморіал військовим Збройних сил України, які визволяли місто від російських найманців. За скоєне зловмисникам загрожує до 5 років в’язниці.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.
Слідство встановило, що в ніч з 23 на 24 липня 2020 року невідомі облили фарбою червоного кольору пам’ятний меморіал загиблим під час визволення Лисичанська в липні 2014 року військовослужбовцям Збройних сил України.
«В рамках кримінального провадження в даний час проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення особи (осіб), які вчинили протиправні дії щодо меморіального комплексу», — йдеться в повідомленні.
Фото: осквернений меморіал (https://lug.gp.gov.ua)
Силовики відкрили справу за ч. 2 ст. 297 (Наруга над могилою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.