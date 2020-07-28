Принц Данії з дружиною насолоджується відпочинком на пляжі (фото)

Принц Данії Фредерік, його дружина, кронпринцеса Мері, і їхні діти – 13-річний принц Крістіан, 12-річна принцеса Жозефіна і 8-річні близнюки, принцеса Ізабелла і принц Вінсент, щоргоку вирушають на кілька тижнів у датський курорт Скаген.

На диво ЗМІ, сімейний відпочинок принца, який от-от стане королем, мало чим відрізняється від відпусток його підданих.

Кронпринц з дружиною і дітьми купаються в морі, гуляють з собакою, катаються на велосипедах і відпочивають на пляжі.

: bilshe.com

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