Верховний суд роз’яснив, коли недостатньо тільки визнання в порушенні правил дорожнього руху

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду в постанові від 08.07.2020 по справі № 177/525/17 висловив позицію щодо того, чи є достатнім доказом для справи про порушення Правил дорожнього руху, визнання порушником вчиненого.

Про це пише Судово-юридична газета.

Обставини справи:

У лютому 2017 інспектором батальйону Управління патрульної поліції в Кривому Розі до позивача було застосовано адміністративне стягнення — штраф у розмірі 255 грн шляхом винесення постанови по справі про адміністративне правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 Кпап.

Відповідно до постанови особа, керуючи автомобілем ВАЗ на регульованому перехресті всупереч вимоги знаку 3.24 «Розворот заборонено», зробив розворот, чим порушив п. 33 ПДР України.

У березні 2017 року позивач звернувся в суд з позовом до інспектора Управління патрульної поліції з вимогами визнати протиправними дії інспектора по складанню постанови по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху: зафіксовано не в автоматичному режимі по частині 1 ст. 122 Кпап та скасувати зазначену постанову.

В обґрунтування позову позивач вказав, що 28.02.2017 відповідачем винесено оскаржувану постанову по справі про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 122 Купап та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу, з якою позивач категорично не згоден і вважає його винесена всупереч вимогам законодавства України, що регулюють відносини у сфері дорожнього руху, без всебічного і повного з’ясування всіх обставин справи, необхідних для об’єктивного розгляду справи, оскільки Правила дорожнього руху він не порушував.

Суд першої інстанції, з позицією якого погодився суд апеляційної інстанції, задовольняючи позовні вимоги, виходив з того, що доказів вчинення позивачем зазначеного адміністративного правопорушення, поліцією не надано.

Суди попередніх інстанцій також звернули увагу, що відсутність відеозапису або протоколу про адміністративне правопорушення не дає можливості встановити дотримання відповідачем процедури розгляду справи про адміністративне правопорушення.