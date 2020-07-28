Хорватія відреагувала на припинення вогню на Донбасі

Дипломати підтримують дипломатичні зусилля, мета яких виконання мінських угод.
Хорватія, яка головує в Раді ЄС, вітає угоду про припинення вогню на Донбасі. А також підтримує дипломатичні зусилля і Тристоронньої угоди контактної групи.
Про це повідомляє Міністерство закордонних та європейських справ Республіки Хорватія в Twitter.
«Ми повністю підтримуємо дипломатичні зусилля і угоди, мета яких полягає в тому, щоб сприяти виконанню мінських угод і в кінцевому підсумку сприяти взаємній довірі, співпраці та миру в регіоні», — заявили у відомстві.
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