Хорватія відреагувала на припинення вогню на Донбасі

Дипломати підтримують дипломатичні зусилля, мета яких виконання мінських угод.

Хорватія, яка головує в Раді ЄС, вітає угоду про припинення вогню на Донбасі. А також підтримує дипломатичні зусилля і Тристоронньої угоди контактної групи.

Про це повідомляє Міністерство закордонних та європейських справ Республіки Хорватія в Twitter.

«Ми повністю підтримуємо дипломатичні зусилля і угоди, мета яких полягає в тому, щоб сприяти виконанню мінських угод і в кінцевому підсумку сприяти взаємній довірі, співпраці та миру в регіоні», — заявили у відомстві.