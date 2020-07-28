МЗС України направило в РФ ноту протесту з-за військового параду в Севастополі

У МЗС це розцінили як чергове порушення російською стороною норм міжнародного права

Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту з-за проведення військового параду в окупованому Севастополі з нагоди Дня Військово-Морського флоту РФ. Таким чином Росія робить свідомі кроки щодо ескалації напруженості в українсько-російських відносинах.

Відповідний коментар розміщений на сайті МЗС України.

Військовий парад, який пройшов 26 липня, розцінили як чергове порушення російською стороною норм міжнародного права, в тому числі численних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, а також законодавства України.

«Цинічна організація «параду» окупаційного флоту є черговою ілюстрацією свідомих кроків Росії щодо ескалації напруженості в українсько-російських відносинах. Україна засуджує протиправну демонстрацію Російською Федерацією своєї «військової потужності», а також дії щодо подальшої мілітаризації тимчасово окупованих Російською Федерацією територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополь», — йдеться в повідомленні.

У МЗС вимагають «припинити міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та вжити вичерпних заходів щодо деокупації частини суверенної території України».

«Міністерству закордонних справ РФ передано відповідну ноту протесту», — йдеться в повідомленні.