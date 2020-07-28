Найбільші американські торговельні мережі скасовують розпродажі в «чорну п’ятницю»

Найбільші в США торговельні мережі Target і Walmart на День Подяки будуть закриті. Тому вперше за багато років в них не відбудеться «чорна п’ятниця» — масштабні розпродажі, що стартують з 0:00 п’ятниці, наступного за Днем Подяки.

Про це повідомляє видання The Dallas Morning News.

Цей крок, про який мережа Target оголосила в понеділок, пов’язаний з новим сплеском поширення коронавіруса в деяких штатах. В Walmart про скасування «чорної п’ятниці» заявили в минулий вівторок — з тієї ж причини.

«Історично склалося так, що полювання за покупками і святкові покупки означають багатолюдні скупчення, а зараз не найкращий рік для натовпів», — йдеться в заяві Target.

А керівництво однієї з найбільших і найстаріших мереж роздрібної торгівлі в США macy’s відзначило, що їх універмаги будуть більше орієнтувати свій бізнес у «чорну п’ятницю» на онлайн-розпродажі.

«Чорні п’ятниці» регулярно проводяться в США з 1952 року. Мережа Target вперше приєдналася до них у 2011 році.

В цьому році розпродажі припадуть на 26 листопада. Рішення, прийняте менеджментом роздрібних мереж, показує, що в країні очікують збереження несприятливої эпидобстановки як мінімум до Різдва.